POL-HRO: Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Güstrow (ots) -



Gegen 00:50 Uhr am heutigen Mittwochmorgen kam es auf der K12 von

Parum Richtung Boldebuck zum Verkehrsunfall mit einem beteiligten

Pkw.



Ein 27-jähriger deutscher Fahrzeugführer durchfuhr kurz hinter der

Ortschaft Parum eine leichte Rechtskurve, verlor hier die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Infolgedessen touchierte er zunächst einen Straßenbaum und kam

schließlich frontal an einem zweiten Baum zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwerverletzt und musste zur

weiteren Behandlung in die Uniklinik Rostock gebracht werden. Der Pkw

war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden

wird auf 16.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Ersten

Erkenntnissen nach könnte von überhöhter Geschwindigkeit ausgegangen

werden.



