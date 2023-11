POL-LWL: Drei PKW bei Vellahn zusammengeprallt

Vellahn (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 05 zwischen Vellahn und Lehsen sind am Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Aus noch ungeklärter Ursache waren drei PKW zusammengestoßen, die nach dem Vorfall auf einem angrenzenden Acker zum Stehen kamen. Eine Fahrzeugführerin wurde im Auto eingeklemmt. Derzeit dauert die Rettung der Frau aus dem Unfallauto noch an. Zwischenzeitlich ist ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Gesamthöhe auf über 40.000 Euro geschätzt wurde. Die Landesstraße 05 ist derzeit an der Unfallstelle voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Sachverständiger ist auf den Weg zur Unfallstelle, der die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache unterstützen soll.



