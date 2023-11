POL-HWI: Polizei stellt gestohlenes Quad sicher

Wismar (ots) -



Am gestrigen Montag stellten Wismarer Polizeibeamte ein im Hafenbereich abgestelltes Quad sicher. Dieses wurde im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes als gestohlen gemeldet.



Am Montagmittag wurden Einsatzkräfte aufgrund eines Hinweises auf ein im Hafenbereich abgestellten Quad aufmerksam. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses in der Nacht zum 12. November in der Störtebeker Straße in Wismar entwendet wurde.



Ermittlungen der Kriminalbeamten vor Ort führten zu einem 27-jährigen Mann, der im Nahbereich angetroffen werden konnte. Der 27-Jährige führte einen E-Scooter mit sich, der ebenfalls am Wochenende (Samstagvormittag) als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte darüber hinaus neben vermeintlichem Diebstahlswerkzeug auch Betäubungsmittel in geringen Mengen.



Der 27-jährige Deutsche aus dem Landkreis NWM muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



