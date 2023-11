POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L22 mit drei verletzten Personen

Rostock (ots) -



Gegen 07:45 Uhr des heutigen Dienstags kam es auf der L22 zwischen den Ortschaften Torfbrücke und Hinrichsdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Ein 22-Jähriger befuhr die L22 in Fahrtrichtung Graal-Müritz. Zwischen den Ortschaften Hinrichsdorf und Torfbrücke bremste der Pickup-Fahrer sein Fahrzeug für einen Abbiegevorgang ab. Währenddessen befuhr der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters die L22 hinter dem Pickup.

Nach ersten Erkenntnissen kam es während eines Ausweichmanövers zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, infolge derer der Nissan-Transporter von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war.



Drei Fahrzeuginsassen verletzten sich hierbei leicht und mussten zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.



Gemeinsam mit den Polizeikräften hat ein Sachverständiger der Dekra die Unfallstelle untersucht. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.



