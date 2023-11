POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B5

Kummer (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B5 in Kummer sind am Dienstagvormittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auf einer Straßenkreuzung kam es gegen 09:30 Uhr zum Zusammenstoß zweier PKW. Dabei wurden alle drei Insassen des PKW, der auf der B5 aus Richtung Pritzier kommend in Richtung Ludwigslust unterwegs war, verletzt. Während der 28-jährige Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen davontrugen, erlitt eine 26-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Die 63-jährige Fahrerin des anderen PKW, der von Kummer aus die Kreuzung in Richtung Göhlen überquerte wollte, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 20.000 Euro. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit wird von einem Vorfahrtsfehler ausgegangen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell