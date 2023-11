POL-GÜ: Gebrauchtwagen nicht geliefert - Mann wird bei Autokauf um knapp 16.500 Euro betrogen

Bützow (ots) -



Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt, nachdem ein 64-jähriger Bützower im Rahmen eines Autokaufes vermeintlich einem Betrüger aufgesessen ist. Der entstandene Schaden - gut 16.500 Euro.



Der selbst im Kraftfahrzeughandel tätige Geschäftsmann erwarb bei einem angeblich in Berlin ansässigen Betrieb drei PKW. Die Verkaufsabwicklung wurde nach eigenen Angaben über eine Onlineplattform zum Fahrzeugverkauf realisiert. Der deutsche Geschädigte bezahlte alle drei Fahrzeuge, die vereinbarte Lieferung blieb trotz mehrfacher Nachfrage bis zum heutigen Tag aus. Nach Aussage des Geschädigten habe er der Verdacht einer möglichen Betrugshandlung und daher am 13.11.2023 Anzeige erstattet.



