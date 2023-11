POL-GÜ: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall auf der A19

Güstrow/ Röbel (ots) -



Am Montagabend kam es auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Ein 63-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Tesla Model X die Autobahn als er zwischen den Anschlussstellen Malchow und Röbel nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge durchbrach er einen Wildschutzzaun, fuhr einen dahinter befindlichen Baum um und kam nach weiteren 100 Metern auf dem Brandschutzstreifen wieder zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000EUR geschätzt. Unfallursächlich war in diesem Fall vermutlich Sekundenschlaf. Infolgedessen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und der Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303/-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell