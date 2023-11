POL-HRO: Gefahrenbremsung eines Linienbusses verhindert Zusammenstoß

Rostock (ots) -



Gegen 15:15 Uhr kam es am gestrigen Montag in Rostock zu einem Beinaheunfall zwischen einem Linienbus und einem bislang unbekannten Radfahrer.



Ein Linienbus der RSAG befuhr den Kurt-Schumacher-Ring aus Fahrtrichtung Toitenwinkel kommend. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein in gleicher Richtung fahrender sowie bislang unbekannter Radfahrer das Rotlicht der für ihn geltenden Lichtzeichenanlage an der Einmündung zur Lorenzstraße. Der 52-jährige Busfahrer konnte mit einer Gefahrenbremsung während des Abbiegens zwar die Kollision mit dem Radfahrer vermeiden, jedoch stürzten dabei im Fahrgastraum mehrere Passagiere. Hierdurch wurden eine 32-jährige Rostockerin sowie ihre 8-jährige Tochter leicht verletzt.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.



