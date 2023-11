POL-SN: Zwei Unfälle mit Verletzten an roten Ampeln

Schwerin (ots) -



Zwei Autofahrer wurden gestern bei Verkehrsunfällen an Kreuzungen mit Ampelregelung verletzt, insgesamt wird der Schaden auf 12.000EUR geschätzt.



Zunächst kam es gegen 14:50 Uhr im Bereich Ostorfer Ufer Richtung Ludwigsluster Chaussee zu einem Auffahrunfall. Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr dem Vorausfahrenden auf, als das Licht der Ampel auf Rot wechselte. Die 57-jährige Vorausfahrende wurde durch den Aufprall verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung eines Fahrstreifens.



Gegen 16:50 Uhr wurde eine 37-jährige Schwerinerin leicht verletzt, als ihr ein 73-jähriger Autofahrer im Bereich der Lübecker Straße Höhe Robert-Beltz-Straße an einer rot anzeigenden Ampel auffuhr. Beide Fahrzeugführer waren in Richtung Lankow unterwegs. Ein Rettungswagen kam nicht zum Einsatz.



Die Polizei kam in beiden Fällen zum Einsatz und leitete Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen ein.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



