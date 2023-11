POL-SN: Einbrüche in mehrere Bootshäuser - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es im Zeitraum vom 12. zum 13. November zu Einbrüchen in mehrere Bootshäuser im Schweriner Stadtteil Görries gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen:



Geschädigte der wurden am Morgen des 13. November auf die Schäden auf dem Gelände eines Vereins am Ostorfer See / Schulzenweg aufmerksam und riefen die Polizei. Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht zuvor gewaltsam Zugang zu mindestens 13 Bootshäusern und zwei Schuppen verschafft und Sachschäden verursacht.



Die Polizei hat vor Ort Strafanzeigen aufgenommen und Spuren gesichert. Ob und welche Gegenstände abhandengekommen sind, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.



Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.



Wer sachdienliche Angaben machen kann oder Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



