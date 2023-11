POL-LWL: Fahrzeuge überfuhren Hindernisse auf der BAB 14 und auf der BAB 24

Goldenstädt/Zarrentin (ots) -



Insgesamt 6 PKW sind beim Überfahren von Hindernissen am Dienstagmorgen auf der BAB 14 und auf der BAB 24 beschädigt worden. Dabei ist ersten Erkenntnissen zufolge ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. Gegen 06 Uhr wurden auf der BAB 14 zwischen Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin vier Autos beschädigt, die über einen LKW-Spriegel gefahren waren, welcher auf der Fahrbahn lag. Offenbar wurde das Fahrzeugteil zuvor von einem LKW verloren. Alle vier Autos wurden beschädigt, zwei mussten später abgeschleppt werden. Zur Beseitigung des Hindernisses musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Brandenburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 06:40 Uhr sind zwei Fahrzeuge auf der BAB 24 bei Zarrentin beschädigt worden, die über eine LKW-Plane bzw. über einen auf der Fahrbahn liegenden LKW-Außenspiegel gefahren waren. Beide PKW wurden dabei erheblich beschädigt.



