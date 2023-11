POL-HST: Schwerer Verkehrsunfall bei Negast

Steinhagen (ots) -



Am Montag, dem 13.11.2023 gegen 14:30 Uhr kam es in der Gemeinde Steinhagen auf der Bundesstraße 194 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 45-jährige Deutsche mit einem Dacia von Steinhagen in Richtung Stralsund als sie Höhe Krummenhäger Damm verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte eine dahinter befindliche 28-jährige Deutsche mit einem VW offenbar zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Dabei wurde die VW-Fahrerin schwerverletzt und im Weiteren mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwei sechs und sieben Jahre alte Kinder, welche im Dacia saßen, wurden bei dem Unfall leichtverletzt und wurden mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.



An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro - sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu einer etwa einstündigen Vollsperrung der Fahrbahn.



