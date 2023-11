POL-NB: Gefährliche Körperverletzung im Marktplatz-Center Neubrandenburg, Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.11.2023 gegen 19:10 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der

Polizei Neubrandenburg die Mitteilung über eine körperliche

Auseinandersetzung im Marktplatz-Center in Neubrandenburg. Dabei soll

auch ein Messer eingesetzt worden sein. Umgehend wurden mehrere

Funkstreifenwagen des PHR Neubrandenburgs zum Einsatz gebracht.

Vor Ort konnte ein 18-jähriger Syrer mit Stichverletzungen im

Rückenbereich angetroffen werden. Er wurde umgehend durch die

alarmierten Rettungskräfte versorgt.

Im Rahmen von Zeugenbefragungen konnte schnell ein 20-jähriger

Deutscher als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser befand sich zu

diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort und konnte vorläufig festgenommen

werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass es zu einem verbalen

Streitgespräch zwischen dem Tatverdächtigen und dem Geschädigten kam.

In der weiteren Folge kam es dann im Bereich des Seiteneinganges zur

Krämerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den

streitenden Männern. Dabei erlitt der Geschädigte zwei Stichwunden im

Rückenbereich.

Das Tatmittel selbst konnte in den mitgeführten Sachen des

Beschuldigten aufgefunden werden.

Der Geschädigte wurde im Klinikum Neubrandenburg ambulant behandelt

und konnte noch am selben Abend das Klinikum wieder verlassen. Die

vorläufige Festnahme gegen den Tatverdächtige wurde nach Abschluss

aller polizeilichen Maßnahmen aufgehoben und er wurde aus dem

polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen

gefährlicher Körperverletzung erstattet. Gegenwärtig liegen keine

Hinweise vor, die auf eine Tat mit ausländerfeindlichem Hintergrund

schließen lassen.





Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell