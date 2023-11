POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Sievershagen/ B105 (ots) -



Am Abend des 13.11.2023, gegen 17:40 Uhr, kam es in der Nähe des

Ostsee-Parks zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Personen. Eine 68-jährige Frau wollte mit ihrem PKW Hyundai aus Alt

Sievershagen nach links auf die B105 in Richtung Rostock abbiegen.

Dabei übersah sie auf dem Fußgängerüberweg eine sechsköpfige

Personengruppe, von der ein Pärchen im Alter von 23 und 25 Jahren

durch die Kollision leicht verletzt wurde. Beide wurden mit

Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Bei allen Beteiligten handelt es

sich um deutsche Staatsangehörige.



