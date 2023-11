POL-NB: Explosion in einer Wohnung im Ostseebad Heringsdorf

Heringsdorf (ots) -



Der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald wurde am 13.11.2023, gegen 15:00 Uhr über einen Brand in einer Wohnung in Heringsdorf, Kanalstraße informiert. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fest, dass es dort offensichtlich zu einer Explosion gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen haben dort zwei 18 jährige Heranwachsende mit Pyrotechnik hantiert und dabei die Explosion ausgelöst. Beide erlitten dabei Brand-und Splitterverletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die beiden Verletzten vor Ort.

Es kamen der Kriminaldauerdienst Anklam, ein Sprengstoffermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam und der Munitionsbergungsdienst zum Einsatz um Spuren zu sichern und um weitere Pyrotechnik sicherzustellen. In der Wohnung entstanden durch die Detonation erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bisher war eine Evakuierung anderer Mieter nicht erforderlich.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell