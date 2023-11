POL-NB: Technischer Defekt-Brand einer Lagerhalle in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.11.2023 ging gegen 16:20 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Landkreises MSE die Meldung eines Mitarbeiters eines Neubrandenburger Abschlepp- und Bergedienstes ein, wonach eine Halle auf dem Gelände in der Gneisstraße brennen soll. Umgehend wurden 18 Kameraden der ansässigen Berufsfeuerwehr zum Einsatzort entsandt. Unterstützt wurden sie von Beamten des PHR Neubrandenburg. Es war eine starke Rauchentwicklung innerhalb der hinteren Lagerhalle wahrzunehmen. Darüber hinaus schlugen bereits erste Flammen aus der Rückseite des Gebäudes.

Der Brand konnte schnell durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht und somit ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindert werden. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Schnell konnte als Brandursache ein technischer Defekt eines sich in der Halle abgestellten Mini-Baggers bestimmt werden.

Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 100.000 EUR geschätzt.



Mit freundlichen Grüßen



Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.+4939555822131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell