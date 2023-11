POL-HRO: Achtung, Autofahrer: Vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen!

Rostock (ots) -



Die Rostocker Polizei weist erneut darauf hin, dass Autofahrer keine Wertgegenstände in ihren Fahrzeugen liegen lassen sollten.



Allein im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurden 21 Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt. Dabei wurden die Heck- oder Seitenscheiben der parkenden Pkws eingeschlagen und diverse Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

Bis auf einen Vorfall in Biestow, ereigneten sich alle weiteren Einbrüche in den Stadtteilen Lichtenhagen und Lütten Klein. Die Kriminalpolizei, die in allen Fällen die Ermittlungen übernommen hat, setzt jetzt u. a. auf die Ergebnisse der Auswertung gesicherter Spuren an den aufgebrochenen Fahrzeugen.



Meist geht es ganz schnell: Am Auto wird eine Scheibe eingeschlagen und ganz gezielt nach der Tasche, dem Rucksack, dem Handy oder Laptop gegriffen. In diesem Zusammenhang rät die Rostocker Polizei allen Autofahrern zur Vorsicht. Grundsätzlich gilt: "Ein Auto ist kein Tresor!"



-Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handtaschen, Handys, Laptop,

Kamera) oder Bargeld im Auto liegen!

-Auch während kurzer Stopps sollte man keine Taschen im Auto

lassen, auch nicht im Kofferraum.



