POL-LWL: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Unfall mit gestohlenen PKW vorläufig fest

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach einem mutmaßlichen Autodieb, der am Montagmittag in Zarrentin einen Verkehrsunfall verursacht hat (wir informierten), hat die Polizei soeben einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 33 Jahre alten aus Polen stammenden Mann. Der Tatverdächtige, der an einer Bushaltestelle im Ort festgenommen wurde, befindet sich derzeit im Polizeirevier Boizenburg. Er steht im Verdacht, mit dem Diebstahl eines im Großraum Hamburg entwendeten PKW Mazda in Verbindung zu stehen. Mit dem gestohlenen PKW soll der 33-Jährige auf seiner Flucht gegen eine Straßenlaterne geprallt sein. Er soll jetzt von der Kriminalpolizei als Beschuldigter vernommen werden. An dem gestohlenen Mazda entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung durch die Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



