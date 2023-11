POL-SN: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Brand

Details anzeigen brennender Bagger brennender Bagger

In den frühen Samstagmorgenstunden ermittelte die Schweriner Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen, nachdem ein Bagger An der Crivitzer Chaussee ausbrannte.

Gegen 03:10 Uhr bemerkte ein Streifenteam der Schutzpolizei den brennenden Bagger in der Baustelle An der Crivitzer Chaussee zwischen den Straßen Am Grünen Tal und der Ludwigsluster Chaussee und verständigte die Feuerwehr. Trotz eingeleiteter Löscharbeiten brannte der Bagger vollständig aus. Der Schaden wird auf 20.000EUR geschätzt. Während der ersten Maßnahmen am Brandort konnte im Nahbereich ein 35-jähriger Deutscher angetroffen werden. Gegen den bereits polizeibekannten Mann erhärtete sich im Laufe der Maßnahmen der Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein, schließlich wurde er wenig später vorläufig festgenommen.



Die Ermittlungen zur Brandstiftung dauern weiterhin an.



