POL-NB: Polizeieinsatz an der IGS Neustrelitz

Neubrandenburg (ots) -



Am Vormittag des 13.11.2023 kam es zu einem Polizeieinsatz an der "Integrierten Gesamtschule Neustrelitz". Anlass war ein Schriftzug, welcher auf eine Wand im Schulgebäude aufgetragen wurde und als Ankündigung einer Gewalttat zu verstehen war.



Im Rahmen der Ermittlungen konnte keine Ernsthaftigkeit der Androhung festgestellt werden, sodass der laufende Schulbetrieb zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden musste. Es wurden Ermittlungen aufgrund der Androhung von Straftaten eingeleitet, der Verfasser oder die Verfasserin des Schriftzuges ist derzeit noch unbekannt.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell