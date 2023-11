POL-GÜ: 2,03 Promille - alkoholisierter PKW-Fahrer fährt in Bushaltestelle

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Sonntagmorgen ereignete sich in der Dorfstraße in Lichtenhagen Dorf ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines erheblich alkoholisierten PKW-Fahrers.



Nach eigenen Angaben befuhr der 33-jährige Rostocker gegen 04:50 Uhr die Dorfstraße in Richtung Rostock, als er aus ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn der Ortsdurchfahrt abkam. Nach Auswertung der Spuren am Verkehrsunfallort überfuhr der Deutsche mit seinem Ford wohl erst einen Fahrradanlehnbügel, bevor er im Weiteren ein Bushaltestellenschild sowie eine Straßenlaterne überfuhr und erst an der verglasten Wand der Bushaltestelle zum Stehen kam.



Die eingesetzten Polizeikräfte bemerkten unmittelbar, dass der 33-jährige Deutsche augenscheinlich erheblich alkoholisiert war. Ein aus diesem Grund durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich Gewissheit - 2,03 Promille. Glücklicherweise blieb der Mann trotz der enormen Wucht des Aufpralls, bis auf eine Schnittwunde an der Hand, unverletzt.



Zur Bergung des PKW sowie zur Beseitigung der örtlichen Unfallschäden an der Straßenlaterne sowie der Bushaltestelle kamen auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Nach einer ersten Begutachtung entstand im Kontext des Unfallgeschehens ein Gesamtschaden von mindestens 11.500 Euro.



Der Führerschein des Unfallfahrers wurde noch vor Ort sichergestellt. Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades wurde bei dem Tatverdächtigen zudem eine Blutprobe entnommen. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.



Die hierzu eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen sind durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



