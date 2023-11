POL-LWL: Unfall mit gestohlenen PKW - Polizei fahndet nach flüchtigen Dieb (Erstmeldung)

Zarrentin (ots) -



In und um Zarrentin fahndet die Polizei aktuell mit mehreren Funkstreifenwagen nach einem flüchtigen Autodieb, der nach einem Verkehrsunfall mit einem gestohlenen PKW zu Fuß auf der Flucht ist. Zuvor hatten Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein das flüchtige Auto mit Hamburger Kennzeichen auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin verfolgt. Der mutmaßliche Dieb hatte zwischenzeitlich die Autobahn verlassen und war mit dem Wagen in Richtung Zarrentin unterwegs. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über den Mazda und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der unbekannte Täter ließ daraufhin das beschädigte Auto zurück und flüchtete zu Fuß. Nach ihm wird derzeit mit Polizeikräften aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gefahndet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell