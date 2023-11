POL-GÜ: Ermittlungen wegen Brandstiftung in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Sonntag fuhren die Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr gleich zu drei Bränden in Güstrow. So kam es am Sonntagmorgen gegen 6:00 Uhr zum Brand zweier Altkleidercontainer in der Wendenstraße. Etwa 12 Stunden später brannte ebenfalls in der Wendenstraße auf dem Grundstück der Fritz-Reuter-Grundschule ein mit Laub gefüllter Sack. In beiden Fällen wurden durch die Kriminalpolizei Güstrow Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen Unbekannt aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf circa 1050EUR.



Auch im Waldweg kam es gestern Abend zu einem Brand. Hier fing ein abgestellter Restmüllcontainer gegen 21:20 Uhr Feuer. Anders als bei den Bränden zuvor wird hier anhand vorliegender Erkenntnisse keine Straftat, sondern eine Selbstentzündung vermutet.



Alle Brände konnten durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303/-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell