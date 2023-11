POL-HRO: Parkscheinautomat aufgebrochen

Rostock (ots) -



Nachdem der Rostocker Polizei am gestrigen Sonntagabend ein aufgebrochener Parkscheinautomat in der Innenstadt gemeldet wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen haben unbekannte Täter einen in der Fischerstraße stehenden Parkscheinautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.



Durch die alarmierten Beamten konnten Spuren gesichert werden, die jetzt ausgewertet werden müssen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



