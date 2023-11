POL-LWL: Kriminalpolizei ermittelt nach exhibitionistischen Vorfall in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Nach einem Vorfall am Freitagnachmittag im Ludwigsluster Lindencenter, bei dem ein teilweise entkleideter Mann mehrere Personen belästigt haben soll, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der alkoholisierte Mann gegen 16:30 Uhr im Eingangsbereich des dortigen Supermarktes die Hose heruntergezogen und sich entblößt haben. Überdies soll er Passanten, unter anderem eine Frau, belästigt haben. Die hinzugerufene Polizei stellte den 37-jährigen Tatverdächtigen wenig später in der Passage fest. Der wegen verschiedener Delikte polizeibekannte Mann verhielt sich bei der Klärung des Sachverhaltes den Polizisten gegenüber renitent. Ihm sind daraufhin Handfesseln angelegt worden. Er wies einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf. Die Polizei brachte den aus Polen stammenden Mann daraufhin ins Polizeigewahrsam und nahm gegen ihn eine Strafanzeige wegen Exhibitionismus auf.



