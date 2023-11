POL-NB: Festnahme nach Tötung in Cölpiner Straße

Neubrandenburg (ots) -



+++ Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg +++



Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 21-Jährigen in Neubrandenburg in der Cölpiner Straße am 06.10.2023 haben Ermittler soeben einen 19-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen festgenommen. Der Haftbefehl war zuvor von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beantragt und vom Amtsgericht Neubrandenburg erlassen worden. Daher wird ihm der Haftbefehl nur noch verkündet, bevor er in Haft geht.



Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Kripobeamten hatten ihn bereits seit längerer Zeit im Fokus. Zeitaufwendige Ermittlungen konnten den Verdacht gegen ihn letztlich erhärten. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen ihm Totschlag vor. Ermittlungen zum konkreten Motiv dauern weiter an.



Die Pressemitteilung zum eigentlichen Fall kann hier nachgelesen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5620234



