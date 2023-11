POL-NB: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.11.2023 um 22:35 Uhr teilten aufmerksame Anwohner im Johannes-Schondorf-Weg in Neubrandenburg zwei Personen mit, welche sich auffällig im Wohngebiet bewegten und mit augenscheinlich hochwertigen Fahrräder hantierten.



Die sofort in den Einsatz gebrachten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten nach kurzer Suche einen 24-jährigen Polen feststellen, ein weiterer Tatverdächtiger konnte fliehen und trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen auch unter Einsatz eines Fährtenhundes nicht mehr aufgegriffen werden. Im Bereich wurde ein polnischer Transporter festgestellt, welcher den Personen zugeordnet werden konnte. Darin befanden sich insgesamt 6 Fahrräder, deren Gesamtwert auf 5000EUR geschätzt wird. Zwei der Fahrräder konnten bereits konkreten Diebstahlshandlungen zugeordnet werden, von welchen eine aus dem Bereich Rostock zu verorten ist. Der Transporter sowie sämtliche Fahrräder wurden beschlagnahmt.



Der Beschuldigte wurde nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, er wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren aufgrund der begangenen Eigentumsdelikte verantworten müssen.



