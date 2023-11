POL-GÜ: Einbrecher entwenden Arbeitsgeräte aus Transporter der Landesforst

Güstrow/ Rühn (ots) -



In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen griffen bislang unbekannte Täter gewaltsam einen VW-Transporter der Landesforst im Zollende in Rühn an. Hierbei wurden diverse Kletterutensilien, Kettensägen und weiteres Arbeitsmaterial entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR. Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



