POL-GÜ: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Güstrow

Die zuvor mit Hilfe von Öffentlichkeitsfahndungen gesuchte 16-Jährige aus Güstrow ist bereits am vergangenen Samstag wohlbehalten angetroffenen worden.



Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern und der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Suchen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben.



Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit den Öffentlichkeitsfahndungen herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.



