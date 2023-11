POL-HRO: Unfall auf der BAB 20

Schönberg (ots) -



Gegen 04:30 Uhr ereignete sich am Montagmorgen, 13.11.2023, auf der

BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg ein

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wich der Fahrer eines Nissan wegen

eines Bremsmanövers des vorausfahrenden Fahrzeuges kurz vor der

Anschlussstelle Schönberg nach links aus und prallte in die

Leitplanke. Ein weiterer nachfolgender Mercedes Transporter wich in

der Folge nach rechts aus und prallte in die rechte Leitplanke.

Zum Zwecke der Absicherung der Unfallstelle musste die BAB 20 in

Fahrtrichtung Lübeck an der Anschlussstelle Grevesmühlen ab 04:45 Uhr

voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen verletzt und

mit Rettungswagen in die Krankenhäuser nach Lübeck und Wismar

gefahren.

Nach der Bergung der Fahrzeuge wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung

Lübeck voraussichtlich gegen 07:00 Uhr wieder freigegeben werden

können.

Der Unfallschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



