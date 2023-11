POL-HST: Polizeieinsatz anlässlich einer Versammlung in Tribsees

Tribsees (ots) -



Am Sonntag, dem 12.11.2023 führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen einen Einsatz mit eigenen und unterstellten Kräften in Tribsees anlässlich einer angemeldeten Versammlung des Moorbündnisses zum Thema "Moor Mensch Mobilität" durch.



Etwa 60 Teilnehmende fanden sich zu Versammlungsbeginn gegen 13:00 Uhr in Tribsees ein und machten sich auf den Weg zur Brücke L 19 über die A 20. Dort angekommen, wurden mehrere Transparente absprachegemäß am Brückengeländer aufgehangen. Gegen 15:15 Uhr wurde die Versammlung ohne Vorkommnisse beendet, die Transparente mithin entfernt.



Für die Dauer der Versammlung kam es in dem Bereich zu Verkehrseinschränkungen.



