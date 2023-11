POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B 192 bei Malchow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 12.11.2023, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der B 192, nahe der

Ortschaft Malchow, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten

Kradfahrer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte die 30-jährige Fahrerin

eines PKW von einem Grundstück auf die B 192 aufzufahren. Dabei

übersah sie den 55-jährigen Motorrad-Fahrer, welcher mit seiner BMW

die Bundesstraße in Richtung Karow befuhr. Es kam zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge stürzte der 55-Jährige und

erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung

ins Klinikum nach Waren verbracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt.

Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000

Euro.

Während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste die B

192 teilweise voll gesperrt werden.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell