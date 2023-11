POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen bei Schwerin

Rostock (ots) -



Am 11.11.2023 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 072 in Schwerin bei Stern Buchholz. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW Ford, von Wöbbelin kommend, nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem VW, einem BMW und einem Mercedes. Die beiden 83-jährigen Insassen des Fords verstarben noch an der Unfallstelle. Die 58-jährige Fahrerin des Mercedes wurde in der Folge schwerverletzt. Zwei weitere Frauen (19 und 40 Jahre), welche sich im BMW befanden wurden vorsorglich ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Die Schadenshöhe wird bislang auf 35.000 EUR geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam an der Unfallstelle die DEKRA zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist die L 072 aufgrund der Bergungsarbeiten noch voll gesperrt.



