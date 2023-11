LWSPA M-V: Verstoß gegen interntaionale Übereinkommen

Rostock (ots) -



Am 11.11.23 stellten die Beamten der Wasserschutzpolizei Rostock bei der Kontrolle eines Frachtschiffes im Rostocker Überseehafen einen Verstoß gegen das "Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe" fest. Das unter der Flagge Zyperns fahrende Schiff entsorgte einen Teil seines Schiffsmülls verbotswidrig in der Ostsee. Die Beamten erhoben gegen den verantwortlichen phillippinischen Ersten Offizier zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitensverfahrens eine Sicherheitsleitsung im vierstelligen Bereich.



