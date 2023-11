POL-HRO: Traktor bei Feldarbeiten ausgebrannt

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Samstag, 11.11.2023, erhielt die Polizei gegen 14:30 Uhr Kenntnis

über den Brand eines Traktors auf einer Ackerfläche bei Lüblow nahe

Neustadt-Glewe.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Traktor bereits voll in

Flammen.

Trotz sofort durchgeführter Löscharbeiten entstand an dem Traktor ein

wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 60.000

Euro.

Die Bergung des Traktors konnte kurzfristig nicht durchgeführt

werden.

Um das Einsickern von austretenden Betriebsstoffen ins Erdreich zu

verhindern wurde eine Plane im Bereich des Fahrzeuges ausgelegt.

Derzeit ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Die untere Wasserbehörde als auch das Umweltamt des Landkreises

Ludwigslust-Parchim wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

Sowohl die Bergung des Traktors als auch die Überprüfung der

Verschmutzung des Bodens folgt in den kommenden Tagen.



