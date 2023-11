POL-HRO: 52-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Gallin (ots) -



Am Samstagnachmittag des 11.11.2023 meldete eine Hinweisgeberin ein

verunfalltes Fahrzeug im Bereich des Neu Galliner Weges bei 19258

Gallin.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam die 52-jährige Fahrerin mit

ihrem Ford in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und

stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Die Fahrerin verletzte sich bei

dem Unfall schwer, nach ersten Angeben des Rettungsdienstes aber

nicht lebensbedrohlich.

Die Rettungswagenbesatzung verlegte anschließend in ein Hamburger

Krankenhaus wo die weitere medizinische Versorgung erfolgt.

Der nicht mehr fahrbereite Ford musste im Anschluss geborgen werden.

Der Unfallschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



