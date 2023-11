POL-NB: Brand eines PKW in Strasburg (LK Vorpommern-Greifswald)

Strasburg (ots) -



Am 11.11.2023, gegen 02:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand eines PKW in Strasburg,

unweit der Kirche und des Marktplatzes, gemeldet. Nach Aussagen der

Hinweisgeber war ein lautes Knallgeräusch zu vernehmen und dann soll

der PKW angefangen haben zu brennen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Strasburg und der

umliegenden Gemeinden konnten das Feuer schnell löschen. Jedoch

entstand am PKW VW Passat ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe

von ca. 20.000 Euro

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen zur genauen

Brandursache aufgenommen. Diese dauern an. Da eine Brandstiftung

nicht ausgeschlossen werden, bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur

Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier in Pasewalk unter 03973/220224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell