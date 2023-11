POL-NB: Zeugenaufruf nach einer Raubstraftat in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am 10.11.2023, gegen 13:30 Uhr, kam es in der Nähe des Kreisverkehrs

Haffring / Schäferweg / Kranichstraße in Ueckermünde zu einer

Raubstraftat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand suchte die 23-jährige deutsche

Geschädigte mit ihrem 4-jährigem Sohn und dem drei Monate alten Baby

zunächst die Sparkassenfiliale in der Kranichstraße auf, um Bargeld

abzuholen. Anschließend begab sich die Geschädigte mit ihren Kindern

fußläufig in Richtung ihrer Wohnanschrift. Hierbei überquerte sie den

angrenzenden Kreisverkehr und folgte weiter dem Gehweg durch das

sogenannte "Rosentor", welches zwischen den Wohnblöcken Haffring 9

und 10b liegt. In diesem Bereich wurde die Geschädigte von zwei

unbekannten Tätern angegriffen. Diese entwendeten ihr die Bankkarte

sowie eine vierstellige Bargeldsumme und flüchteten fußläufig in

unbekannte Richtung.

Die Geschädigte wurde bei diesem Angriff leicht verletzt und wird

selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die beiden Kinder bleiben

unverletzt.

Laut Aussagen der Geschädigten handelt es sich bei den Tätern um zwei

männliche Personen, welche als groß (mindestens 1,70m) beschrieben

werden. Die beiden Täter sollen graue Jogginghosen getragen haben.

Weitere Hinweise zu den Tätern konnten bislang nicht erlangt werden.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der

Aufklärung der Straftat.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter

geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde

unter 039771820, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jeder andere Polizeidienststelle zu

wenden.





