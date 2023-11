POL-NB: Eigentümer eines Fahrrades in Friedland gesucht

Details anzeigen Fahrrad Fahrrad

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei in Friedland sucht den Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Rose". Das Fahrrad vom Typ "Mr Ride" wurde Ende Oktober im Rahmen eines Einsatzes von Beamten des Polizeireviers Friedland sichergestellt und konnte bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass es dem berechtigten Nutzer im Rahmen eines Diebstahls abhanden gekommen ist.



Wer sein Fahrrad hier erkennt oder Hinweise auf den mutmaßlichen Eigentümer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-3000.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





