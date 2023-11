POL-HRO: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Rostock

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 21-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags einen Passanten beleidigt sowie bedroht und widersetzte sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen.



Ein Rostocker informierte gegen 2:45 Uhr die Polizei darüber, dass er durch einen mutmaßlich alkoholisierten Mann in der Rostocker Innenstadt verfolgt, beleidigt und zugleich bedroht wird.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 21-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Ernst-Barlach-Straße stellen. Bei den sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen reagierte der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann äußerst aggressiv, griff die Beamten im Funkstreifenwagen an und widersetzte sich hierbei tatkräftig und lautstark. Der Deutsche konnte von den eingesetzten Polizeibeamten überwältigt, zu Boden gebracht und gefesselt werden.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille und der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Rostocker wurde in Gewahrsam genommen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu diesem Fall dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell