POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndungen nach vermissten Frauen in Rostock

Rostock (ots) -



Die zuvor mit Hilfe von Öffentlichkeitsfahndungen gesuchten 16- und 90-jährigen Frauen, die zuvor in Rostock vermisst wurden, sind wohlbehalten angetroffen worden.



Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern und der Bevölkerung für die Unterstützung bei den Suchen. Die Öffentlichkeitsfahndungen werden hiermit aufgehoben.



Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit den Öffentlichkeitsfahndungen herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell