POL-LWL: Fahranfänger und Beifahrer bei Autounfall verletzt

Bei einem Autounfall in Hagenow sind am Donnerstagabend beide Insassen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr in der Parkstraße, als ein 18-jähriger Autofahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem PKW der Reihe nach gegen einen Poller, eine Straßenlaterne und dann gegen einen massiven Zaunpfeiler prallte. Dabei erlitten der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer jeweils Prellungen. Beide wurden anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf über 10.000 Euro geschätzt. Der schwer beschädigte PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Unangepasste Geschwindigkeit wird als Unfallursache nicht ausgeschlossen.



