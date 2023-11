POL-LWL: Körperliche Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Horst

Boizenburg (ots) -



In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Boizenburg) ist es am späten Donnerstagabend zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe Asylsuchender aus Benin und zwei aus der Türkei stammenden Heimbewohnern gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Laufe des Abends zu vier tätlichen Angriffen zwischen den Beteiligten, die sich untereinander geschlagen bzw. getreten haben sollen. Motiv für die Auseinandersetzungen waren nach ersten Erkenntnissen vermutlich vorausgegangene Zwistigkeiten wegen einer Ruhestörung. Die drei leicht verletzten Personen, bei denen es sich um zwei Männer (19 und 32 Jahre) aus der Türkei und einem 29-Jährigen aus Benin handelt, wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung auf.



