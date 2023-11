POL-HRO: Sprengung Geldautomat - Erstmeldung

Rostock (ots) -



Am Freitagmorgen des 10.11.2023 erhielt die Polizei gegen 03:25 Uhr

den Hinweis über eine mögliche Sprengung eines Geldautomaten im

Hanse-Outlet-Center in Broderstorf.

Bei Eintreffen der ersten Funkwagen bestätigte sich die Sprengung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tätern blieb bislang

erfolglos.

Das Hanse-Outlet-Center ist aktuell gesperrt. Im Laufe des Vormittags

wird die kriminaltechnische Untersuchung des Tatortes durchgeführt.

Es wird nachberichtet.



