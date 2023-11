POL-HRO: Diebstähle aus Pkw

Rostock (ots) -



Am Donnerstagabend des 09.11.2023 kam es nach derzeitigen

Erkenntnissen zu drei Diebstählen aus Pkw in Rostock.

Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr wurden in der Rostocker

Südstadt und Gartenstadt bei insgesamt drei Pkw die Scheiben

eingeschlagen und anschließend u.a. ein Laptop und Rucksäcke

entwendet.

Bei einem vierten Pkw in Reutershagen wurde gegen 20:40 Uhr von der

Fahrzeughalterin eine zerstörte Scheibe am Pkw festgestellt.

Augenscheinlich wurde hier jedoch nichts entwendet.

Die Polizei sicherte an den jeweiligen Tatorten Spuren. Ein

Zusammenhang der Taten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu möglichen Tätern oder der Tat nehmen das

Polizeihauptrevier Reutershagen unter der TelNr.: 0381-49160 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von

Hinweisen kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

Die Polizei rät Wertgegenstände, Taschen oder technische Geräte nicht

sichtbar, am besten jedoch gar nicht, in Fahrzeugen liegen zu lassen.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell