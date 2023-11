POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B 108 mit Verletzten

Teterow (ots) -



Am Donnerstag, den 09.11.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B 108 zwischen den Ortschaften Hohen Demzin und Ziddorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW, in dessen Folge ein Beteiligter leichtverletzt wurde. Zudem musste die B 108 für einige Zeit vollgesperrt werden. Nach Ermittlungen vor Ort befuhr ein 62jähriger deutscher LKW-Fahrer die B 108 aus Richtung Hohen Demzin kommend. Der beteiligte 64jährige deutsche PKW-Fahrer befuhr die B 108 aus Richtung Ziddorf kommend. In einer Kurve kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der PKW erlitt derart Schaden, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der PKW-Fahrer alkoholisiert war. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Diese Feststellung führte dazu, dass noch vor Ort durch den Notarzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde noch an der Unfallstelle der Führerschein des PKW-Fahrers sichergestellt. Im Anschluss wurde der PKW-Fahrer zum Zwecke weiterer Untersuchungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Gegen den 64jährigen PKW-Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell