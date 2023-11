POL-HRO: Einbruch in Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags bislang unbekannte Täter in ein in der Rostocker Innenstadt befindliches Telekommunikationsgeschäft eingebrochen waren, sucht die Polizei nun Zeugen.



Die Einbrecher hatten sich gegen 03:25 Uhr zunächst Zutritt in den Verkaufsraum verschafft und es offensichtlich auf die darin befindlichen Wertgegenstände abgesehen. Vermutlich wurden die bislang unbekannten Täter gestört und flüchteten. Der alarmierte Wachdienst informierte umgehend die Polizei.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden neben den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Möglicherweise haben Zeugen zwischen 03:00 und 03:45 Uhr des heutigen Donnerstags im Bereich der Kröpeliner Straße Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



