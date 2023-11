POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Güstrow - die Polizei bittet um Mithilfe

Güstrow (ots) -



Seit dem 06.11.2023 wird eine 16-Jährige aus Güstrow vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843-2660, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den folgenden Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.



https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=196281&processor=processor.sa.pressemitteilung



