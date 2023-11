POL-NB: Hakenkreuze an Rathaus-Säulen geschmiert

Anklam (ots) -



Im Eingangsbereich des Anklamer Rathauses haben bisher Unbekannte an die beiden Säulen je ein Hakenkreuz (Maße circa 55 mal 55 Zentimeter) mit schwarzer Sprühfarbe geschmiert. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochabend gegen 18:00 Uhr und heute Morgen gegen 08:30 Uhr - also bis ein Stadtmitarbeiter das Ganze entdeckt und angezeigt hatte.



Der Schaden wird aktuell auf etwa 300 Euro geschätzt - nicht inbegriffen ist dabei der erhöhte Schwierigkeitsgrad für diejenigen, die diese Farbe gerade von Sandsteinsäulen entfernen müssen.



Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen oder sonstige sachdienliche Hinweise hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971/2510, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



