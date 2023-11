POL-SN: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung eines als Schulbus eingesetzten Linienbusses

Schwerin (ots) -



In der Schweriner Paulsstadt kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Beteiligung eines als Schulbus eingesetzten Linienbusses.



Laut derzeitigen Erkenntnissen bog gegen 7.40 Uhr ein 24-jähriger Busfahrer mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Obotritenring/ Wittenburger Straße ab. Dabei kam es mutmaßlich aus Unachtsamkeit zur Berührung mit einem wartenden Pkw, der von einem 33-jährigen Schweriner geführt wurde.



Zu Personenschäden kam es nicht; die Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 3.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.



Der Bus war zur Unfallzeit mit ca. 35 Personen besetzt.

Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles erfolgt im Rahmen eines Verwarngeldverfahrens.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



